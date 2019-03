Voyage : Comment partir (longtemps) sans s’endetter

Besoin de prendre l’air? Qui n’a pas un jour pensé à quitter la réalité métro-boulot-dodo pour partir à la découverte du monde?

Si vous voulez réellement passer du rêve à la réalité, vous aurez besoin de planifier votre escapade... et votre budget.

Voici quelques conseils pour en profiter sans être criblé de dettes au retour.

Le choix de la destination

Financièrement, certaines destinations sont plus accessibles que d’autres. Vous avez soif de dépaysement et d’aventures? Sachez que plusieurs pays situés en Asie et en Amérique du Sud s’avèrent être des destinations bon marché. Bien que l’envolée soit plus dispendieuse, si vous comptez partir pour plusieurs semaines ou même pour plusieurs mois, le prix élevé du billet sera amorti par celui des dépenses sur place. En Indonésie, par exemple, on peut se loger, manger, visiter plusieurs lieux touristiques et profiter des plages paradisiaques pour environ 10$ par jour.

En comparaison, dans les destinations européennes à l’économie forte comme la France et l’Angleterre, on doit compter jusqu’à 100$ par jour. Les billets d’avion moins chers vous feront économiser avant le départ, mais une fois sur place, le coût de la vie est le double d’ici, et ce, en euros! En ce sens, l’Europe est une bonne option pour des séjours plus courts.

Faire son budget et économiser

Vous pensez que voyager est au-delà de vos moyens? Détrompez-vous. La solution est plutôt simple : vous n’avez qu’à économiser et à planifier! Sans jouer les moralisateurs, si ce projet devient votre priorité, vous devrez calculer et certainement couper quelques dépenses futiles en repensant vos habitudes financières.

Un compte de type CELI est un excellent outil à cet effet. Par exemple, en adhérant aux versements automatiques, vous pouvez mettre de côté la somme désirée à chaque paie. Cela facilitera la planification budgétaire tout en vous permettant d’accumuler rapidement la somme désirée. Sa convivialité vous permettra de retirer la somme accumulée sans souci le moment venu.

Kevin Grieve - Sunlife

Fixez-vous une date de départ

Votre contrat ou votre session d’université termine sous peu? Vous en avez marre de votre travail? Selon le climat de la région choisie, fixez votre date de départ tout en gardant une certaine flexibilité. Ce n’est pas une légende urbaine quand on parle d’économie majeure sur les vols de milieu de semaine. Partir un mercredi au lieu d’un samedi pourrait vous faire économiser une centaine de dollars!

L’astuce pour dénicher l’aubaine du siècle : vous y prendre six mois ou six jours d’avance. À vous de voir si votre degré anxiété vous permet d’attendre si peu de temps avant l’achat!

L’assurance de partir en paix

À prévoir également au budget avant de décoller : les frais médicaux et l’assurance voyage. Bien que votre compte en banque y voie une dépense, sachez qu’elle est indispensable!

Pour certaines destinations, vous aurez à débourser au moins 500$ pour des vaccins. La bonne nouvelle (sans compter que vous n’attraperez pas la malaria), c’est que la facture est déductible d’impôt!

Malheureusement, les vaccins ne protègent pas contre tout! Si vous quittez pour un court séjour, renseignez-vous auprès de votre compagnie de carte de crédit pour connaitre la couverture et la durée de l’assurance qui est offerte. Pour les voyages de longue durée, vous devrez souscrire à une assurance sur mesure. Une simple visite en ligne et vous pourrez plier bagage la tête tranquille.

Sous-louer pour ne pas payer

Vous êtes prêt à tout quitter, mais vous aimeriez quand même rentrer chez vous au retour? La sous-location de votre appartement et même de votre voiture est une option à envisager. Les réseaux sociaux regorgent de groupes qui annoncent ce service. Quitte à lui offrir une rémunération en échange, demandez à un ami s’il peut être le contact d’urgence en cas de pépin.

Ibrahim Rifath - Unsplash

Trucs et astuces une fois à destination

Soyez hors saison! Les prix et l’achalandage des auberges et des activités chutent après la haute saison touristique.

Faites-vous des amis! L’union fait la force, c’est bien connu... surtout au moment de séparer la facture du taxi à quatre. En tant que groupe, vous pourriez aussi obtenir des rabais vraiment intéressants sur certaines activités comme les cours de surf.

Attention aux amis européens! On ne parle pas ici de méfiance envers les individus, mais plutôt de leur pouvoir d’achat. Gardez en tête que la valeur de notre monnaie n’est pas égale à la leur. Si on vous offre de louer une villa en gang, vérifiez si le prix mentionné est calculé en monnaie locale, en dollars américains ou en Euros avant d’accepter l’offre.

Voyagez léger! Choisir une valise de petite taille ou un sac à dos vous restreindra dans la quantité d’objets à acheter. Il est fort à parier que si vous devez trainer physiquement sur votre dos le fardeau de vos dépenses, vous y penserez à deux fois avant d’acheter n’importe quoi dans un marché.

Optez pour un deux en un! Le continent américain et une bonne partie de l’Europe sont fort agréables à découvrir en campervan. Cette option est vraiment pratique si vous désirez visiter plusieurs régions en un seul périple. Le coût de location est souvent élevé, mais gardez en tête que vous économiserez sur l’hébergement et les frais de transport tout en ayant une grande liberté dans vos déplacements.

Marchandez votre talent! Vous êtes doué en français? Vous êtes un coiffeur de profession? Peu importe votre talent, vous aurez tout avantage à le mettre à profit. Les voyageurs ont l’habitude de troquer les services entre eux. Par exemple, vous pourriez être hébergé gratuitement en échange d’une simple traduction de site web de l’hôtel.

Pour ceux qui ont la chance de travailler à la pige, sachez que les workshops avec internet haute vitesse sont de plus en plus populaires, même dans les pays les plus reclus.

En fin de compte, c’est grâce à tous ces petits sacrifices au quotidien que vous aurez la possibilité de voyager longtemps et plus souvent. Ce n’est pas toujours facile de se priver, mais l’effort en vaut la peine. Grâce à l’argent accumulé dans votre CELI, vous n’aurez pas à vous trouver deux emplois à votre retour pour rembourser votre carte de crédit!