BOUCHER, Marcel



Au CHSLD Saint-Augustin, le 25 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Boucher, conjoint de dame Nicole Careau. Il était le fils de feu dame Fleur-Ange Lachance et de feu monsieur Emery Boucher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Nicole Careau, ses enfants: Marie-Claude Boucher (Hans Winter) et Martin Boucher (Caroline Albert); ses petits-enfants: Matisse, Marc-Antoine et Sophie; ses frères et sœurs: Yolande, Raymond (Françoise Kirouac) et Guy (Carole Boies); ses belles-sœurs de la famille Boucher: Mabel Wagner, Estelle Légaré et Josette Poliquin (Jean-Claude Fortier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Saint-Augustin pour leur dévouement, l'attention apportée et les bons soins prodigués.