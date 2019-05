MARTEL, Jean-Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé M. Jean-Charles Martel, fils de feu M. Donat Martel et de feu dame Emilia Vachon. Il était l'époux de dame Pauline Grenier. Natif de Courville, il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Gilles (Marie Gaudreau), André (Linda Maziade) et Pierre (Lise Martel); ses petits-enfants: Cynthia (Simon Deschambault), Katherine, Émilia (Nicolas Drouin) et Cédric; ses frères et ses belles-sœurs: Emilien (Lucienne Giroux), feu Claude (feu Suzanne Garneau), Marc-Edouard (Cécile Laverdière); ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca