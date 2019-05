1500 marcheurs illumineront la nuit samedi à Québec

Les organisateurs de la 10e Marche Illumine la nuit de Québec, en soutien aux personnes atteintes d’un cancer du sang, espèrent attirer plus de 1500 personnes au parc du Bois-de-Coulonge samedi soir.

Au crépuscule, des patients, des survivants, des familles, des chercheurs et des médecins brandiront des lanternes pour donner de l’espoir aux 138 000 Canadiens qui souffrent ou qui sont en rémission de cette forme de cancer.

L’événement, orchestré par la Société de leucémie et lymphome du Canada, promet également d’être festif, puisque des camions de cuisine de rue, des jeux gonflables, une prestation musicale et des animations sont au programme. La soirée débute à 17 h 30.

De jeunes ambassadeurs et des survivants seront sur place afin de partager leur expérience, aux côtés des coprésidents d’honneur de l’événement, Denis Ricard, président et chef de la direction d’IA Groupe financier, et Richard Simard, associé chez Deloitte.

Chaque année, la société fait appel à la générosité de la population pour amasser des fonds qui servent à trouver un remède contre la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, tout en améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille. En 2018, 5,9 millions de dollars ont ainsi été amassés au Canada.

Au Canada, selon les statistiques, un diagnostic de cancer du sang est fait toutes les 23 minutes et une personne meurt de cette maladie toutes les 72 minutes.

La leucémie, en particulier, est la maladie qui touche le plus les enfants de moins de 14 ans. Fait encourageant: le taux de survie sur cinq ans a atteint 91 % dans le milieu des années 2000.