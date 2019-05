73 000$ réclamés à un homme d’affaires pour rage au volant

Un père de famille qui allait conduire sa fille à l’école poursuit l’homme d’affaires de Québec André Pelchat pour 73 000 $ à la suite d’un épisode de rage au volant menant à des coups de poing.

Le 12 mai 2016, le plaignant venait de conduire sa fille à l’école lorsqu’il a vu un Porsche Cayenne rouge « surgir » devant lui dans la zone scolaire. Un échange a alors eu lieu et des coups de klaxon ont été donnés de la part du père pour inviter l’autre automobiliste à ralentir et à plus de courtoisie.

« Plusieurs coups »

André Pelchat serait sorti de son Porsche pour asséner « plusieurs coups à la tête et au visage » du père toujours assis dans son véhicule. Les blessures ont été suffisamment graves pour nécessiter un transport en ambulance.

Des ecchymoses et une fracture d’un doigt ont été diagnostiquées. André Pelchat a reconnu sa culpabilité à une accusation criminelle de voies de fait simples et a été condamné à une amende.

Or, le père qui dit vivre un « véritable calvaire » depuis les événements réclame maintenant 73 000 $ dans une poursuite civile déposée pour les dommages encourus.