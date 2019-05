LECLERC, Danielle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2019, à l'âge de 57 ans et 5 mois, est décédée madame Danielle Leclerc, épouse de monsieur François Labrecque, fille de feu madame Jacqueline Drolet et de feu monsieur Jean Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h30 à 19h30.Outre son époux François Labrecque, elle laisse dans le deuil ses enfants: David Labrecque (Christine Guérin) et Maggie Labrecque (Frederick Tondreau); ses petits-enfants: Rose Labrecque et Victoria Tondreau; son frère Guy Leclerc; sa belle-mère Lorraine Ferland (feu Raymond-Marie Labrecque); sa belle-sœur et son beau-frère: Marie-Josée Labrecque (Ghislain Roy); ses nièces: Catherine Leclerc, feu Mélanie Roy, Valérie et Mélissa Roy; sa grande amie Sylvie Vermette; sa tante Suzanne Ferland; son oncle Marc André Drolet; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne des tumeurs cérébrales, s203 - 205 Horton St E, London, ON N6B 1K7, téléphone: 519 642-7755 o 1-800-265-5106, poste 403, télécopieur : 519 642-7192, site web: www.braintumour.ca/fr-ca.