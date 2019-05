FORTIN, Julien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 21 avril 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Julien Fortin, époux de feu dame Rita Beaulieu. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 14h50.Il laisse dans le deuil sa fille Claudine (Daniel L'Heureux), son petit-fils Jean-René L'Heureux (Kathleen Tremblay), son arrière-petit-fils Liam, sa petite-fille Lisa-Marie (Christine Gélinas-Pouliot), son pensionnaire des 40 dernières années Henri-Paul Michaud, sa copine Louise Bélanger, sa belle-sœur Françoise Beaulieu-Nolin, son beau-frère Gaston Nadeau ainsi que plusieurs neveux, nièces et beaucoup d'ami(e)s. Un merci tout spécial à son neveu Bruno Nadeau pour le très beau texte écrit sur Facebook qui décrit très bien mon père. La famille désire remercier tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.