DUPONT, Henri



À Salaberry-de-Valleyfield, le 30 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Henri Dupont, fils de feu Sylvio Dupont et de feu Antoinette Lachance. Frère de feu Jules-Aimé (Véronique), de feu Rose-Aimée (feu Rock Yvon), de Rose-Hélène (feu Clément), de Mariette (feu Armand),de Donat (Pierrette),de Véronique (feu Normand), de Angéline (Jean-Pierre) et de Yvon (Lise) et de feu Normand. Il laisse également dans le deuil ses tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et plusieurs amis. La famille recevra les condoléances endès 13h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Société Canadienne du Cancer.