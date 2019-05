Alice Morel-Michaud avoue qu’elle souffre d’un trouble anxieux

La jeune comédienne et youtubeuse Alice Morel-Michaud s’est récemment tournée vers Instagram pour parler ouvertement de santé mentale avec ses abonnés.

Celle qui a joué dans Subito Texto et le film Junior Majeur est adorée du public québécois.

Non seulement est-elle une actrice ultra talentueuse, mais on aime aussi ses vlogs sur sa chaîne Youtube du nom de Petite Alice.

Pour faire la promotion du Défi Émotions, Alice s’est confiée sur son trouble anxieux avec lequel elle vit au quotidien.

Elle dit: «Aujourd’hui j’ai le goût d’être honnête avec vous et de vous montrer comment je me sens la plupart du temps: découragée. Ma réalité, c’est que je dois composer avec un trouble d’anxiété qui m’accompagne tous les jours, que je le veuille ou non. Évidemment, certaines journées sont plus faciles et j’arrive peu à peu à voir des rayons de soleil à travers les nuages. Si ça vous étonne, c’est parce qu’on est pas habitués à voir les moins bons côtés de nos vies sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut faire peur d’en parler, et que ça fit pas toujours dans un feed instagram. Mais je vous encourage à le faire, et à exprimer vos émotions, peu importe la couleur de celles-ci.»

En plus d’être un beau message qui normalise les troubles anxieux, Alice met de l’avant une initiative géniale, le Défi Émotions.

Lancé dans le cadre de la série Jenny, le Défi Émotions encourage les gens à partager ce qu’ils ressentent sur les réseaux sociaux. Chaque fois que le #defiemotions est utilisé, 1$ est remis à Tel Jeune!

N’hésitez pas à faire comme Alice et partagez la couleur de vos émotions sur vos plateformes.

Pour plus de détails, c’est par ici.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!