VEILLEUX, Murielle Pépin



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 21 avril 2019, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Murielle Pépin, épouse de feu Camille Veilleux, fille de feu madame Antoinette St-Hilaire et de feu monsieur Alfred Pépin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h à 18h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Nicole) et Liza; ses petits-enfants: Marc-André, Kina-Anne, Christina, Tanya, Lyane et Maude; ses arrière-petits- enfants: Raphaelle, Logan, Milan, Lorenza, Dwayne et Mirko; ses frères: Gilles (Gislaine) et Raymond (Hélene); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, particulièrement son ami Robert. La famille tient à remercier le personnel du premier étage du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, Qc Tél : 418 683-2323 Courriel: oes@operationenfantsoleil.ca Site web: www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.