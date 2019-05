Céline Dion, Serge Fiori et Kim Thúy nouveaux membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

La famille de l'Ordre des arts et des lettres du Québec s'élargira grandement à la fin du mois. Le 27 mai, pas moins de 17 ambassadeurs de la culture d'ici, provenant de divers domaines, seront décorés du titre de compagne ou compagnon lors d'une cérémonie soulignant les 25 ans du Conseils des arts et des lettres du Québec.

C'est à cette date que Daniela Arendasova, Michel Marc Bouchard, Alan Côté, Céline Dion, André Dudemaine, Françoise Faucher, Serge Fiori, Paul-André Fortier, Brigitte Haentjens, Suzanne Lebeau, Zab Maboungou, Nadia Myre, Alain Paré, Rodney Saint-Éloi, Peter Simons, Pierre Thibault et Kim Thúy rejoindront les quelque 90 personnalités qui ont reçu cet honneur depuis sa création en 2015.

Les 17 nouvelles intronisations sont liées à la contribution des lauréats au développement, à l'essor et à la réputation d'excellence, dans la province comme à l'international, des arts et des lettres du Québec.

«Le Conseil investit dans l’imaginaire de créateurs d’exception depuis 25 ans. Aujourd’hui, la culture québécoise fleurit et séduit partout à travers le monde grâce au talent et à l’engagement de ces personnalités. La récompense que nous leur offrons témoigne de notre gratitude et de notre admiration envers ce qu’ils ont accompli», a laissé savoir Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, dans un communiqué.