De nouveaux paquets de cigarettes bruns et repoussants

OTTAWA | Les paquets de cigarettes vendus au Canada arboreront bientôt des images dégoûtantes et imprimées sur un emballage brun neutre, pour tenter de décourager les fumeurs, a fait savoir Santé Canada mercredi.

Les nouveaux emballages mettront notamment de l'avant l'image d'une bouche remplie de taches blanches causées par un cancer attribuable au tabac. Une photo de Barb Tarbox, une militante antitabac décédée du cancer du poumon en 2003 à l'âge de 42 ans, la montrant lors de ses derniers instants à l'hôpital, apparaîtra aussi sur des paquets de cigarettes.

COURTOISIE SANTÉ CANADA

En agissant ainsi, Santé Canada souhaite rendre moins attrayants les paquets de cigarettes, leurs emballages étant considérés comme d'importants outils de promotion. Seul le nom de la marque figurera sur les paquets, sans logo ou couleurs distinctives.

La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 9 novembre 2019.

«Les preuves sont concluantes: l’emballage neutre est un moyen efficace de faire baisser les taux de tabagisme, surtout chez les jeunes», a déclaré par communiqué la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Ottawa souhaite faire chuter le taux de tabagisme au pays à moins de 5 % d'ici 2035, alors qu'il était de 18 % chez les Canadiens de 15 ans et plus en 2017, montrent les plus récentes données de l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues. Le tabac demeure la plus importante source de maladies et de décès évitables au pays.

Pour protéger les jeunes

La Société canadienne du cancer (SCC) estime que les nouvelles règles permettront de mieux protéger les Canadiens, en particulier les jeunes, de l'industrie du tabac.

«Le tabac est un produit mortel qui crée une dépendance et ne devrait pas être vendu dans des paquets rendus plus attrayants. L'emballage des produits du tabac ne devrait pas servir de minipublicités encourageant la consommation de tabac», a jugé Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC, par communiqué.

COURTOISIE SANTÉ CANADA

La Fondation des maladies du cœur du Canada a abondé dans le même sens. «Notre prochain défi est le vapotage. Les cigarettes électroniques mettent en péril les avancées que nous avons faites pendant des décennies de contrôle du tabac en créant une nouvelle génération accro à la nicotine», a affirmé le PDG de l'organisme, Yves Savoie.

Imperial Tobacco déçue

De son côté, le cigarettier Imperial Tobacco Canada, notamment derrière les marques Du Maurier, John Player et Pall Mall, a dénoncé la nouvelle réglementation.

«Les expériences menées dans d'autres pays démontrent non seulement que le paquet neutre ne modifie pas le comportement du consommateur, mais qu’il alimente le marché du tabac illicite déjà florissant», a assuré le directeur des affaires corporatives et réglementaires de l'entreprise, Éric Gagnon.

«Le problème du tabac illégal au Canada va s'aggraver maintenant qu'il sera impossible de faire la différence entre un produit légal et un produit illégal», s'est aussi inquiété M. Gagnon.