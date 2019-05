BÉDARD, Jean-Guy



À l'Hôpital Général de Québec, le 24 avril 2019, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Bédard, époux de madame Imelda Laperrière. Chevalier de Colomb 4ième degré assemblée Mgr Bilodeau, conseil 2814 Donnacona. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 mai 2019, à partir de 12 h 30, suivi d'une liturgie de la Parole à 14 h 30. Monsieur Bédard laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Sylvie (Daniel Ringuette), Michèle (Andrew Burridge); sa petite-fille Andréa. Il était le frère et le beau-frère de: feu Gilles (Agathe Tessier), Yvon (Yvette Martel), Gaston (Michelle Cliche), Nicole (Réal Vézina), feu Denise (Philippe Fiset). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du département 300, de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et leur attention particulière ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180,Québec, Qc, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 1, Québec, (Québec) G1S 2P7