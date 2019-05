Dorion récidive à l’île d’Orléans

Après le succès de foule au bar Le D’Auteuil de Québec, en mars, la députée de Québec solidaire Catherine Dorion n’a attiré qu’une soixantaine de résidents de l’île d’Orléans pour sa deuxième soirée de mobilisation contre le 3e lien.

La quasi-totalité des personnes qui se sont déplacées, mercredi soir, à l’Espace Félix-Leclerc de Saint-Pierre, étaient déjà vendues à la cause. Mme Dorion et ses panélistes invités ont essentiellement prêché devant des convertis, attentifs aux diverses présentations.

« On se parle entre nous autres. Tout le monde est contre le troisième lien ici », n’a pas manqué de souligner un citoyen dans la salle.

Initiatives citoyennes

Loin d’être déçue de la participation, la députée s’est réjouie de constater que des initiatives citoyennes commencent à voir le jour à l’île d’Orléans. Des pancartes anti-troisième lien, produites et payées par des résidents avec des photos de l’historien Pierre Lahoud, ont commencé à faire leur apparition sur les terrains des insulaires.

« Pour l’île d’Orléans [une soixantaine de personnes] c’est extraordinaire et c’est vraiment enthousiasmant. On n’est pas à Montréal ou à Québec. Il y a déjà des initiatives citoyennes, donc ça donne du courage. Ce n’est pas juste un truc de QS », a-t-elle insisté en fin de soirée.

« Ici, les arguments se répandent, les gens apportent des angles différents. C’est ça les mobilisations citoyennes ; ça commence avec des gens qui sont d’accord, pour ou contre quelque chose. Les mobilisations citoyennes ont freiné bien des projets qui n’avaient pas de bon sens [...] Les arguments contre [le troisième lien] sont vraiment plus forts, économiquement, culturellement et d’un point de vue de l’environnement », a-t-elle martelé.

Dans un tract sur les tables, on pouvait lire que le Québec « n’a plus de temps à perdre avec des projets du siècle passé comme le troisième lien. L’île d’Orléans est un joyau patrimonial que nous devons protéger, ne la transformons pas en autoroute ».

« Toutes les études scientifiques le disent : construire plus de routes, c’est empirer la congestion », ajoute-t-on.

Conférencier d’honneur, Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l’environnement, a livré plusieurs chiffres sur les flux de circulation aux heures de pointe, histoire de démontrer que ce projet ne réglera rien à ses yeux. « Il n’y a pas d’enjeux sur les ponts eux-mêmes. L’enjeu, c’est de se rendre au pont. Le problème, c’est les approches. »

Pas d’élu municipal sur place

Aucun élu municipal de l’île n’a été vu mercredi soir à l’Espace Félix-Leclerc. Le préfet de la MRC et maire de Sainte-Pétronille, Harold Noël, a décliné l’invitation de QS.

« Nous, ça a toujours été clair : on veut notre pont [pour remplacer le pont actuel]. Quant à notre position sur le 3e lien, on attend la proposition du ministère des Transports. On ne peut pas avoir de position sur une absence de scénario », a-t-il confié au Journal, prudent au bout du fil.

Des réactions

« À l’heure actuelle, le ministère de la Culture refuse des projets de moindre impact. Là, on ne parle pas de changer une porte. Un pont devant Sainte-Pétronille, c’est une méchante porte ! » –Caroline Roberge, avocate spécialisée en patrimoine

« Je ne peux pas dire que je suis contre ou que je suis pour (le 3e lien) pour la simple et bonne raison qu’on n’a jamais fait de consultation parce qu’on ne sait pas vers quoi on s’en va. » –François Gouin, président de l’UPA de l’île d’Orléans

« Il n’y a pas de demande pour les automobiles à cet endroit-là (dans l’Est), il n’y en a pas plus pour le transport en commun. Ce n’est pas parce qu’on ajouterait du transport en commun que le projet devient plus acceptable. » –Alexandre Turgeon, Conseil régional de l’environnement