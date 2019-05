Fin tragique d’une légende

Vingt-cinq ans plus tard, il demeure encore un héros et une inspiration pour les pilotes de toutes les générations, dont Lewis Hamilton.

Plusieurs observateurs avertis n’hésitent pas à le décrire comme le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Le plus grand, du moins, de sa génération.

Sa monoplace rebondit en bordure de piste et on voit le casque de Senna bouger à peine lorsque son bolide s’immobilise.

Les secours arrivent rapidement sur les lieux. Son corps inerte est extirpé de sa monoplace quelques instants plus tard. Les traces de sang visibles du haut des airs et les efforts de réanimation sans retenue des médecins font craindre le pire.

Le Grand Prix de Monaco est l’épreuve que tout pilote de F1 rêve de gagner. C’est une course hors-norme qui permet au talent d’avoir préséance sur la voiture. Pas surprenant qu’Ayrton Senna soit encore aujourd’hui le roi incontesté de cette classique, qu’il a remportée à six reprises, plus que quiconque dans l’histoire. Et n’eût été un intermède causé par un accident en 1988, il l’aurait gagnée sept années de suite, de 1987 à 1993.

C’est là que tout a commencé

C’est d’ailleurs à Monaco que le jeune Senna, alors âgé de 24 ans, s’est fait remarquer. À bord d’une modeste Toleman, une équipe de fond de grille qui lui a permis de faire ses débuts en F1 en 1984, il fait une démonstration magistrale sous la pluie en terminant deuxième derrière Alain Prost, après s’être élancé de la 13e place sur la grille de départ. En fait, c’est une course qu’il pensait avoir gagnée, non sans raison, avant que le commissaire de l’époque, Jackie Ickx, eût mis fin à la course prématurément. Le Brésilien avait réussi à devancer son futur grand rival après une fulgurante remontée, mais on a convenu, à la stupéfaction générale, que la position du tour précédent déterminait les positions définitives au classement final. Ickx, lui, a cédé aux pressions de Prost qui, à chaque passage devant la ligne des puits, faisait des signes de la main pour exiger la fin des hostilités avant terme.

Une rivalité intraitable

Ce fut dès lors la naissance de l’une des plus grandes rivalités du sport, et certes la plus intense dans l’histoire de la F1, quand lui et Prost ont été notamment coéquipiers en 1988 et 1989 chez McLaren. Lorsque le Français a quitté la F1 en pleine gloire, à la fin de 1993, avec un quatrième titre en poche, l’écurie Williams a embauché Senna pour le remplacer. Le Brésilien n’aura complété que deux courses au sein de l’équipe britannique avant son accident fatal.

Un tour d’anthologie