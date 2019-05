Fini les mentions «J’aime» sur Instagram?

Instagram songerait à retirer le nombre de mentions «J’aime» des publications de ses utilisateurs au Canada.

Selon le Financial Post, la compagnie Facebook Inc. pourrait supprimer la totalité des «J’aime» associés à vos photos et vidéos au courant de la semaine.

«Plus tard dans la semaine, nous effectuons un test au Canada qui supprime le nombre total de “J'aime” sur les photos et les vidéos. Nous testons cela parce que nous voulons que nos abonnés se concentrent sur ce que vous partagez, et non sur le nombre de mentions “J'aime” que vous recevez», a déclaré Facebook mardi dans une publication diffusée avant la conférence F-8 de la société.

Cette initiative reflète les efforts des entreprises de médias sociaux comme Twitter en vue de rendre leurs plateformes plus saines pour les utilisateurs.