Grosse distribution pour Alerte Amber

Alerte Amber, la nouvelle série de TVA présentement en tournage, comptera sur une distribution cinq étoiles. Sophie Prégent, Frédéric Pierre, Mylène St-Sauveur, Guy Jodoin et Mathieu Baron se joignent à Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin.

Alerte Amber se penchera sur les moments cruciaux qui suivent la disparition d’un enfant. On savait déjà que Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin seront, à l’écran, les parents de deux enfants, dont le plus jeune, 13 ans et autiste, est disparu.