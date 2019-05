Identité numérique: plusieurs banques ont recours au service Vérifiez-Moi

TORONTO – Des banques canadiennes se sont associées au service Vérifiez.Moi, utilisé par le fédéral et qui permet notamment la gestion de l'identité numérique.

Ce service développé par SecureKey Technologies permet aux internautes de valider leur identité, ce qui fait en sorte qu’ils peuvent ensuite accéder rapidement à leurs services et à leurs produits, aussi bien en ligne, en personne ou au téléphone.

Essentiellement, Vérifiez.Moi «est un réseau de communication de l'identité et d'autres attributs numériques qui s'articulent autour de la technologie blockchain et qui simplifie et sécurise la transmission des renseignements personnels nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne», a expliqué SecureKey Technologies par communiqué.

Depuis mercredi, les membres et les clients de la Banque CIBC, de Desjardins, de RBC, de la Banque Scotia et de TD peuvent l’utiliser. Les clients de BMO Banque de Montréal et de la Banque Nationale suivront sous peu.

«La gestion de l'identité numérique est l'un des grands défis de notre époque, a dit Greg Wolfond, fondateur et PDG de SecureKey Technologies. [...] Nous sommes ravis de mettre sur le marché ce réseau unique en son genre, et avons hâte de le voir grandir avec chaque nouveau participant qui le rejoindra.»