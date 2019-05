La Fillette décédée à Granby aurait tenté de fuir la résidence en pleine nuit la veille du drame

La fillette de Granby qui est décédée mardi des suites d’une possible négligence parentale aurait tenté de fuir la résidence où elle vivait quelques heures avant d’être retrouvée blessée par les autorités.

TVA Nouvelles a appris que la petite fille de sept ans aurait sonné chez des voisins vers 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Elle tentait de chercher de l’aide selon plusieurs.

«C’est chez nous, elle est venue sonner chez nous (...) Nous ne sommes pas arrivés à temps», a raconté une voisine.

«Mon mari l’a vue avec le père, l’autre était sur la galerie. Ça nous brasse tous.»

Indignation dans le voisinage

De nombreux voisins se sont déplacés sur les lieux du drame pour déposer des fleurs ou des peluches en hommage à la fillette.

«J’ai trois enfants de cet âge-là. Les enfants, ce sont des innocents. Il ne devrait pas arriver des choses comme ça. On devrait chercher de l’aide», a confié une mère de famille en pleurs.

«Je me sens mal, je me sens frustrée des autorités qui étaient au courant de tout et qui n’ont rien fait», a ajouté une autre voisine.