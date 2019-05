La hausse du salaire minimum va affecter les petites entreprises, selon la FCEI

MONTRÉAL | L’augmentation de 50 ¢ par heure du salaire minimum au Québec, qui atteint 12,50 $/h mercredi, va exercer une pression de plus sur les coûts des petites entreprises, estime la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Nous sommes d’avis qu’il faut soutenir les travailleurs à faible revenu, mais nous devons rappeler que les hausses du salaire minimum ne sont pas nécessairement optimales pour y arriver et qu’elles affectent particulièrement les plus petites entreprises, qui, par souci d’équité, subissent des pressions pour hausser le salaire des autres travailleurs dans une proportion similaire ou supérieure», a déclaré Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI.

La FCEI estime que le gouvernement devrait miser sur des mesures fiscales ciblées comme, par exemple, hausser l’exemption personnelle de base ou les crédits à la solidarité, pour augmenter le revenu disponible des ménages à faibles revenus.

«Les PME du Québec font face à un taux d’imposition près de trois fois plus élevé qu’en moyenne dans le reste du Canada, ainsi qu’à des taxes sur la masse salariale environ 30 % plus élevées», a tenu à rappeler la FCEI. Elle considère que cette hausse du salaire minimum entraînera des coûts supplémentaires de plus d’un milliard $ pour les entreprises québécoises.