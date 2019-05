La lente valse des ouvertures...

Lentement mais sûrement, les terrains de golf de la région de Québec annoncent progressivement leurs ouvertures pour la saison 2019. L’Albatros et Joly (depuis quelques jours), le Grand Portneuf (depuis hier) accueillent les mordus de la petite balle blanche alors que le club de golf St-Étienne en fera autant demain et le Grand Vallon (le 10 mai). Il faudra cependant attendre vraisemblablement vers la mi-mai pour voir les autres clubs emboîter le pas. J’invite les organismes et fondations à me faire parvenir les détails entourant leurs tournois de golf annuels pour que je puisse en faire mention dans ma page. Quelques-uns l’ont déjà fait comme vous le verrez plus bas dans ma page.

Fondation Résidence Denis-Marcotte

Photo courtoisie Rivard Bisson, copropriétaire de Bisson Chevrolet Buick GMC inc. de la rue Notre-Dame Est, à Thetford Mines, a accepté la présidence d’honneur du 31e Tournoi de golf bénéfice au profit de la Fondation Résidence Denis-Marcotte qui se tiendra le vendredi 7 juin, en départs simultanés dès 12 h 30, au Club de golf et de curling de Thetford Mines. La Fondation Résidence Denis-Marcotte a plusieurs objectifs dont entre autres celui de soutenir le Centre d’hébergement Denis-Marcotte dans sa mission et favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie qu’il y accueille. Renseignements : (418) 338-4556 poste 51600.

Bonne fête de la « gang »

Photo courtoisie Gisèle Hamel, du quartier Les Saules à Québec, change de dizaine aujourd’hui en célébrant son anniversaire de naissance. Retraitée du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), (elle y a travaillé 35 ans à titre de secrétaire et adjointe administrative dans divers secteurs) Gisèle, qui est très active, a plusieurs passions : la natation, le ski, la danse, la randonnée pédestre, sans oublier un petit plaisir coupable le bingo le vendredi soir. Depuis un an, Gisèle est devenue membre du conseil d’administration de la Maison O’Neil à Québec. L’occasion était trop belle aujourd’hui, pour ses nombreuses « gangs » de filles, pour ne pas souligner son anniversaire dans ma page. Santé et bonheur de la « gang » !

Le golf des Cages

Photo courtoisie Bertrand Quiriault (photo), directeur général et co-franchisé de la Cage, brasserie sportive de Beauport, m’informe que le Tournoi de golf des Cages de la grande région de Québec se tiendra le mardi 25 juin (10 h 30 pour le brunch et 12 h pour le départ) au club de golf Royal Québec de Boischatel. Le souper de conclusion se tiendra à la Cage de Beauport. Renseignements : 418 802-1590 ou écrivez à bertbeauport@videotron.ca. Fondation Collège de Champigny Photo courtoisie Éric Lavigne, directeur des sports au Cégep Garneau, a accepté la présidence d’honneur du Tournoi de golf de la Fondation Collège de Champigny qui se tiendra le samedi 8 juin, dès 12 h 30, au club de golf Albatros, route de l’Aéroport, à Québec. Éric est parent d’une élève fréquentant le Collège. Les profits de l’événement serviront à aider le Collège de Champigny et le programme du Cyclone à poursuivre leur mission, qui permet aux jeunes de s’épanouir et de grandir. Renseignements : 418-872-0508.

Anniversaires

Photo d'archives, Agence QMI Régis Labeaume (photo) 37e maire de Québec depuis le 2 décembre 2007, 63 ans... Charlotte Élizabeth Diana, Princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du Prince William, 4 ans... Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, 60 ans... Bruna Gervasi, la charmante épouse de Beppino Boezio... David Beckham, ex-joueur de soccer britannique, 44 ans... Sophie Thibault, lectrice de nouvelles, TVA Réseau 22 heures, 58 ans.

Disparus