La troisième fille de Mélissa Bédard est née

Quand la grâce illumine ta vie, c’est parce qu’elle t’envoie un rayon de soleil supplémentaire. Hier, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre petit ange, une belle coquette de 7lbs5onces, toute en douceur, en calme et en paix. Reconnaissante de cette chance que la vie nous a offert, admirative des gens qui nous accompagnent, amoureuse de celui qui aura l’honneur d’être son père.... c’est en toute émotion que je vous présente Serena. @fortierkarl #babygirl #bebefille #princesse #love #life #mercilavie 😍😍😊