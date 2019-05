LCN bat des records d’écoute et devance Radio-Canada

LCN a battu des records d’écoute et est devenue la deuxième chaîne la plus regardée tous les jours entre 6 h et 18 h, devançant même Radio-Canada.

Avec 8,3 parts de marché, LCN figure donc en deuxième place, derrière TVA, qui trône au sommet avec 26,3 parts de marché, selon les chiffres du 7 janvier au 21 avril 2019.

Il s’agit d’une première dans l’histoire de cette chaîne spécialisée du Groupe TVA.

LCN devance donc Radio-Canada (8,0), V (5,2) et RDI au cinquième rang avec 4,5 parts de marché.

«Avec sa riche programmation du matin jusqu’au soir, incluant "Le Québec matin", "Dumont", le "TVA Nouvelles (12 h)", "100 % nouvelles", "La Joute", le "TVA Nouvelles (17 h)" et "Denis Lévesque", LCN poursuit sa croissance phénoménale!» a indiqué Groupe TVA, par communiqué, mercredi.

Rappelons que LCN a vu le jour le 8 septembre 1997 et s’est taillée depuis une place importante dans le monde de l’information au Québec.