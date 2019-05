Le bed-in de John et Yoko célébré

Au printemps 1969, John Lennon et Yoko Ono, alors nouvellement mariés, avaient tenu deux bed-ins pour promouvoir la paix. Quelques mois après un premier événement pacifique à Amsterdam, le couple avait mis le cap sur Montréal. Durant leur séjour dans la suite 1742 du Reine Elizabeth, John et Yoko avaient donné plusieurs entrevues et enregistré la pièce Give Peace a Chance.

Le reste des activités comprendra notamment des visites guidées de la suite 1742 (25 mai), une soirée Peace & Love au bar Nacarat (25 mai) et une séance de signatures avec l’auteure Joan Athey (26 au 31 mai). La semaine culminera le 30 mai avec le spectacle-bénéfice à l’Espace C2, situé au dernier étage du Reine Elizabeth, avec des performances entre autres de Beyries, Joël Denis, Jonas Tomalty, Kevin Parent et Lulu Hughes.

Les mélomanes plus fortunés peuvent aussi faire leur propre bed-in avec un forfait à 2999 $ qui comprend une nuit dans la suite 1742, un petit-déjeuner et différents objets souvenirs.

« Le bed-in fait partie de l’histoire de la musique et de l’histoire culturelle de Montréal, dit la porte-parole des commémorations du 50e, Geneviève Borne. C’est encore pertinent d’en reparler 50 ans plus tard, car rien n’a changé. Il y a encore des guerres et de l’intolérance. On a soif de paix. »