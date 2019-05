Le siècle des extrémismes religieux

« Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Cette citation attribuée à André Malraux, grand écrivain et ministre français de la Culture, est en voie de se réaliser.

Mais le paysage religieux d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe qu’il ne pouvait paraître, à première vue, il y a six décennies.

Sur une période de 35 ans, les projections démographiques qu’il a réalisées indiquent que le nombre de musulmans qui se situait à 1,6 milliard, en 2015, enregistrerait la plus forte hausse en 2050 (+ 73 %) et atteindrait 2,76 milliards, soit près de 30 % de la population mondiale.

Toujours en 2050, les hindous croîtront de 27 % et les bouddhistes enregistreront une baisse de 7 %.

Pour les juifs, la hausse serait de 15 %, la plus significative jamais enregistrée dans l’histoire du judaïsme. Ils passeront de 13,8 millions à 16 millions.

Cette tendance à la hausse se manifestera aussi chez les musulmans de la diaspora, autour de 10 % en Europe et de 2,1 % aux États-Unis.

Dans toutes les religions, on rencontre des croyants et pratiquants, des croyants non pratiquants, des pratiquants sélectifs qui célèbrent les fêtes religieuses, mais pas les rituels religieux ainsi que ceux pour qui la religion n’est qu’un référentiel identitaire ou culturel.