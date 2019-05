Les Zecs vous ouvrent les bras

Peu de gens le savent, mais le véritable père du déclubbage au Québec, c’est monsieur Gabriel Loubier. Alors qu’il était ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche sous le gouvernement de l’Union nationale de Daniel Johnson, l’avocat de Thetford Mines avait décidé de redonner l’accès aux ressources à tous les Québécois. Il avait amorcé une opération de déclubbage à la fin des années 1960. Dès la première année, aidé de son sous-ministre de l’époque, M. Paul Brown, il avait mis fin aux activités d’une centaine de clubs. À ce moment-là, il avait rencontré des associations de chasse et pêche dans les régions du Québec afin d’établir un système de gérance des nouveaux territoires. Lorsque je l’ai rencontré, il me racontait qu’il avait subi beaucoup de pressions du milieu des affaires et de certains politiciens pour arrêter sa démarche, mais qu’il n’a pas cédé. Il a dû arrêter son mouvement par la force des choses lorsque son parti a perdu le pouvoir. C’est lors de l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976, que le mouvement s’est poursuivi. À sa façon, il est un peu le père des zecs d’aujourd’hui.