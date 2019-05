Noah Centineo aurait une nouvelle copine et tu vas la reconnaître

Arrêtez tout ce que vous faites! Notre chum-internet favori, Noah Centineo, aurait potentiellement une nouvelle copine très connue.

Depuis qu’on a découvert Noah dans To All the Boys I’ve Loved Before, il est partout sur nos écrans.

Étrangement, il semble toujours jouer le rôle du gars qui se retrouve dans une fausse relation et qui finit par tomber en amour avec la personne. (Pardon pour les divulgâcheurs concernant To All the Boys, Sierra Burgess Is a Loser et The Perfect Date).

Jusqu’à tout récemment, Noah semblait célibataire. Mais avec tout son charme et son charisme, il mérite une (vraie) copine et une (vraie) relation saine!

Certains détectives d'internet ont remarqué quelque chose de très, très intéressant concernant sa vie amoureuse.

Noah est actuellement à Vancouver pour le tournage the To All the Boys 2, et il a été vu à quelques reprises en compagnie de nulle autre que... Alexis Ren!

L’influenceuse et ex-copine de Jay Alvarrez a publié il y a six jours une photo d’elle dans un train, disant: «Nous allons visiter quelqu’un qui nous manquait beaucoup et nous sommes très excités.»

Le «nous» représente Alexis et son ourson en peluche.

Noah a aimé la photo.

Un fan a rencontré Noah et Alexis au même café à Vancouver il y a quatre jours. Faites le calcul... Alexis était donc clairement en chemin vers Vancouver pour voir Noah! #OMG

En plus, Alexis ne cache pas qu’elle a quelqu’un dans sa vie, bien qu’elle ne précise pas de qui il s’agit.

Elle a récemment publié une photo où on la voit qui tient un bouquet de fleurs et l'ourson qui a voyagé avec elle jusqu’à Vancouver...

I am the luckiest girl wtf pic.twitter.com/IltaKeIwj6 — Alexis Ren (@AlexisRenG) 30 mars 2019

On va clairement suivre le tout avec attention! Longue vie aux (peut-être) amoureux!

