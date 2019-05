On a découvert un serpent à trois yeux et vous n’êtes pas prêts pour ça

Ahhhhhhhh.

Des gardes forestiers ont fait toute une découverte dans la brousse australienne en mars dernier.

Un python âgé de trois mois avec un trait bien particulier a été repéré juste au nord de la ville de Humpty Doo (oui oui, c’est une vraie place).

Le serpent baptisé Monty (Monty Python, la pognez-vous?) a trois yeux, soit un de plus qu’il devrait avoir.

Prendre soin de Monty s’est avéré difficile. Sa déformation oculaire a fait en sorte que c’était bien difficile pour lui de se nourrir.

NT Parks and Wildlife a confirmé que le jeune python est décédé la semaine dernière.

Si nous étions du genre a constamment rapporter tout à The Simpsons, il serait facile de faire un parallèle avec Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish, le quatrième épisode de la deuxième saison. Rappelez-vous, alors que Bart attrape un poisson à trois yeux, les gens croient que la centrale hydroélectrique de Springfield est en cause, ce qui pousse Monsieur Burns à se présenter dans la course pour gouverneur, mais ce n’est pas notre genre de tout ramener à la famille jaune donc nous le ferons pas.