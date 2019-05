Pauvres libéraux. Depuis leur défaite historique du 1er octobre dernier, le Parti libéral du Québec est aussi déboussolé qu’un millionnaire au Dollarama. À 10 % d’appuis chez les francophones, ce vieux parti friand de pouvoir et d’argent souffre d’un sérieux cas de stress post-traumatique.

Plusieurs croient aussi que l’ex-ministre libéral Pierre Moreau serait en réflexion pour la prochaine course à la chefferie. Un autre gros problème potentiel. En entrevue ce dimanche avec Le Journal, M. Moreau s’est en effet montré incapable de comprendre les véritables raisons de la défaite cinglante du 1er octobre.

Pour lui, l’austérité de l’ère Couillard n’y aurait contribué en rien. Ah bon ? Au contraire, il en applaudit même les effets. Lesquels, ose-t-il dire sans rire, visaient le « bien de la population ». C’est à se demander sur quelle planète M. Moreau vivait tout ce temps-là. Une chose est sûre. Le PLQ a surtout besoin d’un méga brassage de cage et non pas d’un futur chef s’auto-congratulant pour une austérité dont de nombreux Québécois, incluant les plus vulnérables, ont grandement souffert. En cela, Pierre Moreau n’est sûrement pas l’homme de la situation.