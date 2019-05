[PHOTOS] Cinq Québécois qui s’illustrent en séries

Si certains sont déjà éliminés, comme Jonathan Marchessault et Marc-André Fleury, d’autres joueurs québécois sont toujours en action dans les séries de la Ligue nationale de hockey (LNH). En voici cinq qui tirent particulièrement bien leur épingle du jeu.

Patrice Bergeron, Bruins de Boston

AFP

Le joueur de centre a été un des principaux architectes de la victoire des Bruins contre les Maple Leafs de Toronto en amassant cinq points, dont trois buts, dans cette série de premier tour qui a pris fin après sept affrontements.

Le patineur de L’Ancienne-Lorette est toutefois plutôt discret depuis le début de la série contre les Blue Jackets de Columbus. Il a été blanchi de la feuille de pointage au cours des trois premiers duels. Les Jackets mènent 2-1 dans l’affrontement qui se poursuivra jeudi à Columbus.

David Perron, Blues de St. Louis

Photo AFP

Avant le match de mercredi soir, les Blues de St. Louis menaient 2-1 dans leur série de deuxième tour contre les Stars de Dallas et c’est en partie grâce au travail de David Perron, qui a obtenu une mention d’aide jusqu’ici contre l’équipe texane.

Perron est le quatrième attaquant le plus utilisé par Craig Berube en séries, avec une moyenne de 18 min 38 s de temps de jeu par rencontre.

En neuf parties éliminatoires, il a amassé deux buts et trois aides.

Marc-Édouard Vlasic, Sharks de San Jose

AFP

L’Impact que Marc-Édouard Vlasic a sur la défense des Sharks est important. La preuve en a été faite quand le défenseur a été contraint de rater les matchs numéro trois et quatre de la série de premier tour contre les Golden Knights de Vegas. Son retour au jeu a permis de stabiliser la ligne arrière des Sharks, qui ont battu les Knights en sept rencontres.

Utilisé plus de 23 minutes en moyenne par match, Vlasic a récolté un but et deux mentions d’aide en huit sorties depuis le début des éliminatoires.

Les Sharks mènent 2-1 dans leur série de deuxième ronde contre l’Avalanche du Colorado. Les deux équipes croiseront de nouveau le fer jeudi à Denver.

David Savard, Blue Jackets de Columbus

Photo Martin Chevalier

Le défenseur québécois de 28 ans rend de précieux services aux Blue Jackets de Columbus depuis le début des séries éliminatoires. S’impliquant intensément dans toutes les facettes du jeu, il figure parmi les meneurs de la ligue au chapitre des tirs bloqués (24). Il est également l’un des défenseurs qui cumulent le plus de mises en échec depuis le début du tournoi printanier avec 21. Sa présence à la ligne bleue fait certainement partie des raisons expliquant les succès des Blue Jackets contre le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston.

Pierre-Luc Dubois, Blue Jackets de Columbus

Photo AFP

L’attaquant québécois a eu un impact important pour les Blue Jackets, particulièrement lors du deuxième match de leur série de premier tour contre le Lightning de Tampa Bay. En effet, il a aidé sa formation à prendre une avance en 2-0 dans la série en inscrivant trois points au Amalie Arena, dont deux dans les quatre premières minutes de jeu. Il a également touché la cible lors du premier match de la série contre les Bruins.