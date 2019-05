Pour deux bonnes causes

Le 8e cocktail-bénéfice Vin & Escarpins, du comité Filles Open, se tient ce soir, dès 18 h, à Place Ste-Foy (devant la boutique Jean-Paul Fortin) sous la présidence d’honneur d’Alain Guay, président de Caron & Guay. Les profits de l’événement (ouvert aux femmes et aux hommes) seront versés à deux fondations retenues par le Filles Open : la Maison Michel-Sarrazin et Petits Bonheurs d’école. La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin a pour mandat de subvenir aux besoins financiers exclusifs de la Maison Michel-Sarrazin, de son Centre de Jour, de son service de deuil, de son volet de formation et d’enseignement ainsi que de son groupe de recherche. La Fondation Petits Bonheurs d’école vient en aide aux enfants de la grande région de Québec (Rive-Nord). Renseignements : fillesopen.org.

Gens d’affaires, entreprises locales, partenaires ainsi que plusieurs entreprises spécialisées en événementiel ont été conviés, le 25 avril dernier, afin de découvrir ou redécouvrir l’Espace Saint-Grégoire, dans l’arrondissement Beauport lors d’une soirée « Opération charme » organisée par Kamaï Événements, gestionnaire de l’Espace Saint-Grégoire, qui a pris en charge au cours des dernières années les rénovations et les transformations majeures de l’église Saint-Grégoire, en collaboration avec divers partenaires. Tout a été fait ou refait dans le plus grand respect du lieu et les espaces ont été aménagés afin d’être à la hauteur des exigences des experts, des organisateurs d’événements et des clients. Sur la photo, de gauche à droite : l’équipe de l’Espace Saint-Grégoire : Cathie Tremblay, Johanne Bilodeau, Michelle Mariage, Cynthia Hovington, de Kamaï Événements (qui fête ses 10 ans cette année) ; Samuel Beaudoin, Taïna Lavoie, animatrice ; Omar Galeana de la Cruz. Absent sur la photo : Gilles Simard.

Vraie perle du 19e siècle, l’église Saint-Grégoire de Montmorency a longtemps été considérée comme une des plus belles églises de la Côte-de-Beaupré avec ses décorations intérieures opulentes datant de 1905. Désacralisée en 2011, l’église est maintenant connue comme l’Espace Saint-Grégoire et sert de lieu de rassemblement pour les particuliers et les organisations à la recherche d’une salle de réception multifonctionnelle. Aujourd’hui, la Corporation de l’Espace Saint-Grégoire est propriétaire du bâtiment.

Roger Robichaud, propriétaire et président de Plomberie Chauffage Roger Robichaud inc., entreprise établie depuis 1987 dans la région de Québec et spécialisée en plomberie et chauffage commercial, et sa conjointe, Lucie Laberge, infirmière consultante, sont les coprésidents d’honneur du 8e Tournoi de golf « Les Grands Gagnants », de l’Arche l’Étoile qui se tiendra le mercredi 21 août, dès 13 h, au club de golf de Lotbinière à Saint-Gilles. Roger et Lucie sont les fiers parents d’Élise Robichaud, une personne accueillie à l’Arche l’Étoile depuis avril 2015. L’Arche l’Étoile offre aux personnes ayant une déficience intellectuelle un lieu où elles peuvent être chez elles et où la valeur unique de chaque personne est révélée. Renseignements : 418 529-4874.

William Nylander (photo), attaquant des Maple Leafs de Toronto (LNH), 23 ans... Alain Bernard, nageur et premier champion olympique français, 36 ans...Tim McGraw, chanteur country américain, 52 ans... Clint Malarchuk, gardien de but de la LNH (1981-92) avec les Nordiques de 1981 à 1984 et de 1985 à 1987, 58 ans... Roger Léger, comédien et acteur québécois, 60 ans... Catherine Frot, actrice française, 63 ans... Rita Coolidge, chanteuse américaine, 74 ans.

Le 1er mai 1994. Ayrton Senna (photo) 34 ans, pilote brésilien, triple champion du monde de Formule 1... 2017. Éliane Lublin, 79 ans, soprano française... 2016. Madeleine Lebeau, 92 ans, actrice française (Casablanca en 1942)... 2012. Jean-Guy Moreau, 68 ans, humoriste, imitateur et acteur québécois... 2005. Yves Hamel, 56 ans, journaliste et animateur québécois... 2003. Miss Elizabeth, 43 ans, gérante de lutte professionnelle... 1999. Jos Leduc, 54 ans, lutteur professionnel québécois...