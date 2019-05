Qui a acheté le titre avant son envol?

C’est ce qui est survenu hier matin au titre de Transat A.T., qui a explosé de 50 % après que la société a annoncé « être en discussions préliminaires avec plus d’une partie concernant une transaction potentielle visant l’acquisition » de la compagnie québécoise.

Et bravo aux investisseurs qui ont eu le flair d’acheter des actions de Transat A.T. dans les semaines précédentes !

Hier matin, en cours de séance, le titre de Transat A.T. a touché un haut de 8,85 $, soit en hausse de quelque 56 % par rapport à la veille. L’action a finalement fermé à 8,29 $, en hausse de 46 %.

Il y a eu quatre séances où l’action de Transat A.T. avait enregistré un solide bond quotidien.

La séance du 2 avril présente une autre caractéristique intéressante : pendant que l’action enregistrait une solide hausse (+5,26 %), le volume des transactions s’avérait nettement plus élevé qu’à l’habitude. Quelque 374 750 actions ont changé de main durant la séance, soit 13 fois le volume de la veille.

Autre constat boursier : lors des quatre premières séances d’avril, Transat A.T. avait gagné 11 %. Pourquoi le titre a-t-il tant monté ? On ne le sait pas. Mystère boursier.

Après avoir appris lundi après-midi la vente potentielle de Transat, François Legault a demandé à son ministre de l’Économie et responsable d’Investissement Québec, Pierre Fitzgibbon, de voir à ce qu’on protège le siège social de Transat au Québec.

Est-ce que Investissement Québec (IQ) est passé à l’action hier en acquérant un important bloc d’actions de Transat ? Chose certaine, ce serait logique que IQ l’ait fait dans le but de constituer une tentative d’opération de blocage de concert avec le Fonds de solidarité de la FTQ, qui détient déjà 11,6 % des actions, et la Caisse de dépôt et placement qui en possède près de 6 %.