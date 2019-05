Reconstruction après les inondations: Ottawa veut rapidement offrir son aide

OTTAWA | Le fédéral se montre de plus en plus ouvert à collaborer avec Québec dans ses efforts de reconstruction et de relocalisation des communautés touchées par les inondations et précise, qu’il souhaite apporter son aide aussitôt que possible.

«Je voudrais explorer avec nos collègues du gouvernement du Québec et des autres provinces la possibilité de créer un comité pour voir comment on peut déployer le plus rapidement possible l’aide fédérale», a dit, mercredi avant-midi, le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne.

Ce groupe de travail aurait pour mandat de se pencher sur la façon de reconstruire et de cibler les endroits où c’est approprié, a-t-il suggéré. Le comité pourrait être mis sur pied dès que la situation sur le terrain se sera calmée, a ajouté M. Champagne.

«Quand tout ça sera revenu à la normale, on n’aura pas de temps à perdre, parce que la saison de la construction est à nos portes», a insisté le ministre. «Si on veut éviter d’avoir la même dynamique l’an prochain, il faut déjà [y] penser.»

Le gouvernement Legault s’est engagé à offrir jusqu’à 200 000$ aux sinistrés qui sont prêts à déménager de la zone inondable qu’ils habitent.

Ottawa n’a de son côté pas encore précisé quelle contribution elle serait prête à faire à ce chapitre.

«Nous n’écartons rien de la table à ce stade-ci», a soutenu mardi le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale.

Il a du même souffle rappelé que, comme à l’habitude, Québec pourra obtenir le soutien financier d’Ottawa par l’entremise de l’Accord d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

Cette entente de partage de coûts couvre notamment les opérations de sauvetage et la remise en état d’infrastructures essentielles.

En vertu de l’AAFCC, Québec a jusqu’à maintenant reçu une avance de paiement de 125 millions $ d’Ottawa pour les inondations de 2017.