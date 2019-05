AVEC PRÈS DE 4 MILLIONS DE LECTEURS, LE JOURNAL DE MONTRÉAL, LE JOURNAL DE QUÉBEC ET LE 24 HEURES REJOIGNENT PLUS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION DU QUÉBEC1 !

Montréal, le 1er mai 2019 – Les données du sondage Vividata Printemps 2019 révèlent que Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le 24 Heures rejoignent chaque semaine un total de 3 925 000 lecteurs au Québec via leurs différentes plateformes, ce qui représente 55 % de la population québécoise1. Grâce à la portée de ses journaux, Québecor se positionne une fois de plus comme le plus grand groupe de presse au Québec1.

Le Journal de Montréal, toujours le quotidien no 1 au Québec, 7 jours sur 7 !

Avec 2 833 000 lecteurs chaque semaine sur toutes ses plateformes, Le Journal de Montréal est encore et toujours le quotidien no 1 au Québec1. Loin devant son plus proche concurrent, Le Journal de Montréal compte 799 000 lecteurs de plus que La Presse2. Toujours imprimée 7 jours sur 7, la version papier du Journal de Montréal, quant à elle, rejoint 2 141 000 lecteurs chaque semaine, ce qui en fait le journal papier le plus lu au Québec3.

Le Journal de Québec rejoint près du double de lecteurs que Le Soleil !

Le Journal de Québec rejoint 1 479 000 lecteurs chaque semaine, toutes plateformes confondues, soit 92 % plus de lecteurs que Le Soleil1. Ces excellents résultats permettent au Journal de Québec de conserver son titre de quotidien no 1 à Québec, 7 jours sur 7, qu’il s’agisse de la version imprimée, numérique ou multiplateforme.

Le 24 Heures compte plus d’un million de lecteurs !

Affichant une hausse de 17 % de son lectorat quotidien par rapport au dernier sondage4, le journal gratuit 24 Heures rejoint 1 010 000 lecteurs par semaine dans la grande région de Montréal5. L’édition papier du 24 Heures enregistre quant à elle une croissance importante de 20 % de son lectorat6. Grâce à ces solides résultats, le 24 Heures constitue plus que jamais un média incontournable pour rejoindre les milléniaux urbains, actifs, éduqués et multiculturels.

« Ces excellents résultats démontrent que nos lecteurs continuent de nous lire en très grand nombre sur toutes nos plateformes, que ce soit dans nos journaux papier, sur le web ou via l’application mobile J5 pour téléphones intelligents et tablettes. Notre objectif est d’offrir à nos lecteurs un contenu de grande qualité par le biais de nos dossiers d’enquête percutants, notre contenu exclusif, nos chroniqueurs réputés ou encore nos populaires cahiers du samedi. En tant que chef de file dans l’industrie des médias au Québec, nous nous engageons également à proposer à nos annonceurs les plateformes les plus performantes pour rejoindre efficacement leurs publics cibles », mentionne Lyne Robitaille, vice-présidente principale Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie Québecor.

Notons que le sondage Vividata Printemps 2019 couvre la période de janvier à décembre 2018. Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le journal 24 Heures profitent de l’occasion pour remercier chaleureusement leurs nombreux lecteurs et leurs fidèles annonceurs pour ces excellents résultats.

À propos des journaux de Québecor

Les journaux de Québecor regroupent les quotidiens suivants : Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et le 24 Heures offerts en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor donnent à leur lectorat le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques, soit les sites web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com, JournaldeMontreal.com/24heures et l’application mobile gratuite personnalisable J5 et J5 Tablette du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Sources :

1Vividata Printemps 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, multiplateforme.

2Vividata Printemps 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, multiplateforme (La Presse numérique seulement)

3Vividata Printemps 2019 vs Hiver 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, version papier seulement.

4Vividata Printemps 2019 vs Hiver 2019, Montréal RMR, 14 +, lu hier, multiplateforme.

5Vividata Printemps 2019, Montréal RMR, 14 +, cumulatif 5 jours, multiplateforme.

6Vividata Printemps 2019 vs Hiver 2019, Montréal RMR, 14 +, lu hier, version papier seulement.

