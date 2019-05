Voici comment la Gaspésie est devenue la région la plus heureuse du Québec

En collaboration avec

Selon l’Indice de bonheur Léger, la Gaspésie est la région la plus heureuse du Québec. Ses habitants affichent une moyenne de 79,5 sur l’échelle de 100, la propulsant ainsi au sommet du palmarès provincial.

La région est d'ailleurs la seule dite éloignée à afficher un solde migratoire positif au cours des deux dernières années. Il faut dire que le territoire a changé depuis quelques années, et pas seulement du côté du tourisme.

Vous songez à prendre le large vers la Gaspésie? Voici des raisons d’élire domicile pour de bon dans la péninsule.

Des emplois à combler rapidement

3ric - stock.adobe.com

En ce moment, la Gaspésie compte plus de 700 postes affichés. Tous les secteurs affichent un taux important de pénurie de main-d’œuvre.

Emploi-Québec prévoit d’ailleurs que les postes seront libérés par milliers au cours des prochaines années. 90% d’entre eux le seront en raison de départs à la retraite.

Cette situation socio-économique permet à de jeunes diplômés d'accéder rapidement à des postes à responsabilités élevées.

Une vie culturelle bouillonnante

Photo Courtoisie, Nova Lumina

La Gaspésie regorge d’activités culturelles enivrantes: dans bon nombre de municipalités, on s’adonne à l’improvisation, au théâtre et à la musique.

L’été, de nombreux festivals résonnent dans la région. Celui de la chanson de Petite-Vallée, évidemment, mais aussi Vues sur mer, où le cinéma documentaire est à l’honneur, ainsi que Les Percéides, qui célèbre le cinéma d’auteur et les arts médiatiques.

Nova Lumina, un parcours lumineux signé Moment Factory qui sillonne la forêt sur 1,5 km, enchante le cœur de tous ceux qui l’arpentent.

Une saison pour jouer dehors

Photo COURTOISIE

L’hiver venu, les amateurs de plein air de la Gaspésie profitent des terrains de jeux incroyables de la région.

Là-bas, le ski hors-piste, la raquette, le ski de fond et la randonnée sont autant de manières de profiter de la saison de la poudreuse. L’an dernier, la Course Xpress, une compétition de patin de vitesse, permettait de profiter du décor majestueux de la région sous le soleil de Percé.

Un terreau fertile pour l’entrepreneuriat

Roger St-Laurent

Le rayonnement actuel de la Gaspésie est en partie dû à une poignée de jeunes entrepreneurs passionnés. On pense évidemment aux microbrasseries, dont la réputation n’est plus à faire, mais aussi aux distilleries, aux établissements de restauration et à plusieurs cafés et brûleries établies partout sur le territoire.

Dans la péninsule, un puissant réseau de fibre optique offre une connexion de haut calibre, assurant aux entreprises du coin une croissance appuyée par la technologie. Celle-ci permet aux entreprises d'être en contact et de faire des affaires avec le monde entier.

La Gaspésie, c’est aussi l’air salin du bord de mer, l’absence de trafic (enfin!) et les montagnes qui chatouillent le ciel.

En Gaspésie, on compte des centaines de postes à combler. Pourquoi ne pas s’y installer?