Westworld: Vincent Cassel rejoint la distribution de la série

Il n’y a pas que « Game of Thrones » dans la vie de la chaîne américaine HBO.

La série « Westworld » est censée prendre la relève une fois la bataille pour le trône de fer terminée.

Pour sa saison trois, normalement diffusée en 2020, la complexe série futuriste a enregistré le renfort de Vincent Cassel.

Avec un peu d'aide d'Aaron Paul

Pour le moment, le rôle que tiendra l’acteur français dans la série créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan est tenu secret. Il rejoint d’autres petits nouveaux pour cette troisième levée que sont Lena Waithe (Ready Player One de Steven Spielberg [2018]) et Aaron Paul (Breaking Bad).

Aux États-Unis, Vincent Cassel est connu pour le rôle de Jacques Mesrine dans les films L’instinct de mort et L’ennemi public numéro 1 (2008), Black Swan (2010), Ocean’s 12 (2004) et Les Promesses de l’ombre (2007).

Il sera bientôt à l’affiche d'Underwater de William Eubank avec Kristen Stewart.

À propos des créateurs de Westworld

Jonathan Nolan et Lisa Joy, les deux créateurs de la série ont récemment signé un énorme contrat avec Amazon Studios pour une valeur de 150 millions de dollars pour les quatre prochaines années.

Ils créeront et produiront de nouvelles séries pour le service de streaming. Parallèlement, le binôme poursuivre son travail sur « Westworld ».