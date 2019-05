CÔTÉ, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 avril 2019, est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Michel Côté, époux de madame Yolande Rochette. Il était le fils de feu monsieur Fernand Côté et de feu Dame Gabrielle Julien. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h30 en présence des cendres.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Rémi (Chantale Cockraine) et Mathieu (Mireille Tremblay); sa petite-fille Laurence; son frère et ses soeurs: Guy (Gabrielle Bougie), Lucille (Roger Guay), Gertrude (feu Jacques Doré) et Monique; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Côté et Rochette: Louisette Paradis, Carmen Marin, Gisèle Martel, Joelle Simard, Yves Rochette (Diane Thibeault) et Loraine Rochette; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son fils Stéphane, ainsi que ses frères: Normand, André, Marcel, Jules, Maurice et Jacques qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs du CLSC, particulièrement M. Martin Vézina et son équipe ainsi que le Dr Verreault de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués.