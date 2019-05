TESSIER, Claire



Au centre d'Hébergement de Donnacona, le 22 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Claire Tessier, fille de feu monsieur Henri-Paul Tessier et de feu madame Hélène Cantin. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madame Tessier laisse dans le deuil son fils Steve Walsh (Patricia Dion), sa fille Isabelle (Dany Moisan), le père de ses enfants Jean Walsh, son frère Jacques (Josée Bélanger) et sa sœur Martine (Richard Cormier), son neveu Simon Alain (Chantal Bilodeau) et ses enfants Gabriel Alain et Justine Alain, les membre de la famille Walsh : Nancy Walsh et Jean-François Caron (Nancy Lyonnais); sa précieuse amie Huguette Juneau ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines, ami(e)s et voisins. Un merci très particulier au personnel soignant du CHSLD de Donnacona. Elle était soignée et entourée de façon remarquable. Madame Tessier ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Mira Inc, 1820 Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine QC J0H 1S0 https://www.mira.ca/fr/ . Les formulaires seront disponibles à l'église.