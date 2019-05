LEMIEUX, André



Le 20 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Lemieux, époux de madame Pauline Moreau, fils de feu Germain Lemieux et de feu Lumina Richard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Lemieux, Caroline Lemieux (Stéphane Mainville), Dany Trépanier (Jean Morin) et Bobby Trépanier (Cynthia Arsenault); ses petits-enfants : Rosalie (Justin), Stéphanie (Dany), Marie-Pier (Kevin), Samuel et Ariane (Charles); ses frères et soeurs : Victorin (Murielle), Louise (Pierre-Paul), Jean-Pierre (Eva), Alice, Michel (Michèle), Valérie (Jean-Luc), Agathe (Serge), Josette (Tom), Maurice (Monique) et Sylvain; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moreau : feu Ghislain, Yvan (Magalie), Denis (Sandra), Edith, feu Diane (feu Paul), Martin (Marlène), Pierre (Danièle) et Daniel (Carole); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/).à compter de 11h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium Blais, Gilbert & Turgeon.