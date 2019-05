BOUFFARD, Claudette Turgeon



Au CHSLD Limoilou, le 24 avril 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Claudette Turgeon, fille de feu dame Alvine Boutet et de feu monsieur Georges Turgeon. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Marie Bouffard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Allen Bouffard (Danielle Paré), Marcel Bouffard (Marie-Claude Lepire) et Johanne Bouffard (Claude Savoie); ses petits-enfants: Nicolas Bouffard Savoie, Maxime Bouffard Savoie (Alexandra Demeule), Sarah-Maude Bouffard (Jesse Drolet), Véronique Bouffard (Yannick Fournier), William Bouffard Savoie et Nathan Bouffard Savoie; sa sœur Yolande Turgeon (Jean-Claude Richard); sa belle-sœur: Rita Côté; ses arrière-petits- enfants: Elyam Bouffard, James Drolet, Hope Bouffard et Skye Bouffard ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres membres de la famille et ami(e)s, particulièrement Marthe Vézina. Elle est allée rejoindre son conjoint Jean-Marie, ses fils: Mario et Jean ainsi que son petit-fils Bruno qu'elle affectionnait. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD de Limoilou au 2e étage pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.