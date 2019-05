DEMERS, Rose-Alma Couture



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 23 avril 2019 à l'âge de 96 ans, nous a quittés Mme Rose-Alma Couture, entourée de ses enfants dans l'amour et la sérénité. Elle était l'épouse de feu Maurice Demers et la fille de Thomas Couture et de Marie-Reine Couture. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (feu Jacques Dorval, Pierre Drolet), Jean-Guy, Paul, Denis (Doris Genest), Yvon (Julie Nolin), ses petits- enfants: Stéphane Dorval (son filleul) (Sophie Poulin), feu Martin Dorval, Eric Dorval (Julie Thivierge), Gabriel Demers (Caroline Beauchemin), Daniel Demers (Sandra Pelletier), ses arrière-petits-enfants: Melvin, Axelle et Louis-David. Elle était la soeur de: feu Paul-Emile (feu Lucille Croteau), feu Philippe (feu Noëlla Plante, Louisette Côté), feu Jean-Charles (feu Noëlla Cadoret), feu Léonida (feu Philippe Allen), Léontine (feu Irénée Cadoret), feu Alphonse, feu Marie-Paule (feu Jacques Tremblay), Pierrette (feu Rosaire Cadoret), Ernest (feu Charlotte Gagnon), feu Rosaire, Suzanne. Elle était également la belles-soeurs de la famille Demers: feu Jos, feu Gérard, feu Albert, feu Philippe, feu Lucienne, feu Alice, feu Gabrielle. Elle Laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances au complexedès 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Coeurs et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon.