CAREAU, Marc



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 24 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc Careau, époux de feu madame Nicole Ratté, fils de feu madame Adrienne Matte et de feu monsieur Adrien Careau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 4 mai 2019, de 15h à 18h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie- Josée (Louis Auclair) et Christian (Nathalie Jolicoeur); ses petits-enfants: Mel, Marielle et Emma Auclair, et Catherine Careau (Marc-Antoine Drouin); son arrière-petite-fille Romie Drouin. Il était le frère de: Murielle, Nicole (feu Marcel Boucher), Andrée (Jacques Labrosse), Micheline (feu Marc Mercier), Michelle (feu Denis Langlois), feu Pierrette (Michel Bissonnette) et Jacques (Diane Côté). Il laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Pierre Ratté (Ginette Lessard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, téléphone: 418 827-5773 poste 2, site web: www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.