DRAPEAU, André



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 avril 2019, à l'âge de 81 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. André Drapeau, époux de Mme Lise Couture. Fils de feu Oscar Drapeau et de feu Gemma Larose, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Line, Mannon (Lise Tanguay), Mario (Denis Tremblay), Nancy (Sylvain Privé), Hélène (Martin Savard) et Maryse; ses petits-enfants: Emanuel (Audrey Samson), Yan, Audrey (Réal Bradet), Jessica (Alexandre Prophete), Amélie, Sabrina (Mathieu Picard), Mayha (Rosaly Jolin), Maxime, Myriam (Gabriel Dagenais) et Samira; ses arrière-petits- enfants: Magalie, Laurie, Lucas, Malia, Sloan et Jackson; ses frères et sœurs: feu Jean-Marie (Bibianne Rhéaume), Monique (feu Raymond Bernier), feu Denise (feu Robert Picard), Jean-Claude (feu Claire Lacoursière), Thérèse (feu André Laforce), Pierrette (Jules Gagné), Ginette (Robert Huot) et Nicole (feu Lucien Martineau) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: feu Thérèse (André Roy), Jean-Guy (Damienne), Gisèle, Gilles (Louise Bédard), feu Jean-Claude (Josée Pruneau) et Louise (Michel Corriveau). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que des nombreux amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 3 mai 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h30 ainsi que samedi 4 mai de 12h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins palliatifs, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Drapeau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com