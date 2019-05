BROUSSEAU, Réjean



A l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 17 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Réjean Brousseau, conjoint de Dame Pierrette Cantin. Il était le fils de feu M. Albert Brousseau et de feu Dame Ida Dupuis. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses filles : Julie (Benoît Bureau) et Marlène (Bryan Mitchell); ses petits-enfants : Jean-Simon Jobin (Mélissa Fournel-Gauvin), Stéphanie Jobin, Yohann Mitchell (Alice Thétreault), Allyson Mitchell, ainsi que Charles et Camille Bureau, Nathan, Liam et Leila Robitaille et Thomas et Delphine Simard ; son arrière-petit-fils Éliam; les enfants de sa conjointe: Martin Robitaille (Élise Lapointe), et Annie Robitaille (Rémi Simard); ses frères et sœurs : Fernand Brousseau ( feu Gabrielle Daigle Brousseau) Gilles (Lisette Bélanger), feu Yves, Diane (feu Pierre Carrier)(Jean Métivier), Jean-Claude (Marie Mercier), Liliane (feu Paul-Émile Côté)(Denis Boucher), Lucille (Onil Thérien), Monique (Gilbert Dubois), Carmen (Richard Fontaine), Simone (Léandre Bilodeau), Yves (Jacinthe Leclerc), Yolande (Raymond Thérien), Roger (Josée Laflamme),Marielle (Michel Martel), Jeanine (Michel Bégin), Pauline (Michel Côté), Sylvie (Daniel Biron),Ghislain (Pauline Fréchette), Nancy (Donald Daigle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin : Michel (Louise Perreault), Jacques (Madeleine Pouliot), Pierre (Lynda Lalanne), André (Luce Gallichan), Daniel (Myriam Paquet); la mère de ses filles Pauline Couture, son grand ami Christian Giguère, ainsi que plusieurs neveux et nièces , cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :le samedi 4 mai de 11h à 13h40.La famille désire remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ pour les excellents soins prodigués à M. Brousseau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5). Pour rendre hommage à M. Brousseau, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com.