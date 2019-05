LAROCHELLE, Huguette



Au CHUL, le 24 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Huguette Larochelle, conjointe de feu monsieur Rock Lefrançois, fille de feu madame Rose Bilodeau et de feu monsieur Aurèle Larochelle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Caroll Larochelle (Annik Lavoie); ses petites-filles: Justine et Kim, ainsi que ses frères, soeurs et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.