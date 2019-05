MOREAU DUMAIS

Rose-Alma Landry



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 17 mars 2019, à l'âge vénérable de 107 ans, est décédée dame Rose-Alma Landry, épouse en 1ères noces de feu monsieur Joseph Moreau et en 2es noces de feu monsieur Philippe Dumais. Née à Ste-Hélène de Kamouraska, le 29 février 1912, elle était la fille de feu dame Marie Pelletier et de feu monsieur Isidore Landry. Elle demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 3 mai 2019 de 19 h à 21 h de même que le samedi 4 mai 2019 de 9 h à 10 h.Les cendres seront par la suite déposées en terre au cimetière de Giffard. Madame Moreau laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Fleur-Ange Morin), Gérard (Gisèle Pelletier), Émilienne (Marcel Hamel), Anne-Marie (Roger Higgins), Monique (Jacques Roy); ses petits-enfants: Olivier et Elise Moreau, Patrice et Sonia Moreau, Danny et Carl Higgins, Nathalie Hamel, Sophie, Nicolas et David Roy; ses 23 arrière- petits-enfants; sa sœur Simone Bérubé (feu Armand Nadeau); tous les membres des familles Landry, Moreau et Dumais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Ste-Anne pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de