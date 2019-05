BASTIEN, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Bastien, conjoint de dame Josée Couture. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Josée; ses enfants: Brigitte (Michel), Geneviève (Martin), Andréanne (Stéphane) et Frédéric (Sarah); ses petits-enfants: Gabrielle, Antoine, Laurent, Thomas, Laurie, Maxime, Christophe, Charlotte, Isabelle et Alexandra; ses frères: Pierre (Suzanne), Michel (Joëlle) et feu Robert (Angèle) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.