GIGUERE, Jacqueline Parent



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 24 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Parent, épouse de feu monsieur Lucien Giguère. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 12h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Madame Parent Giguère laisse dans le deuil ses enfants: Lynda, Stéphane et Denis (Ginette Coulombe); ses petits-enfants: Simon Giguère, Annabelle Giguère, Maryse Fortin, Catherine Fortin, Nicolas Giguère et Maxime Giguère; ses arrière-petits-enfants: Léa Crépeault, Zak Mayrand et Logan Mayrand; ses frères et sœurs: Denise (Jean Brochu), Louise (Jean Marc Bédard), Raymond (Micheline Nolet) et Jean-Louis (Simone Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond Giguère (Rachel Guay), Monique Giguère (feu Charles Blouin), Aline Giguère et Yvette Martel (feu Michel Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Suzanne Parent (feu Yves Deschênes) et également la belle-sœur de feu Thérèse Giguère (feu Marcel Paquet). Remerciement spécial à tous les employés du CHSLD Du Fargy pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Michel Sarazin 2101, chemin St-Louis Québec, Qc, G1T 1P5. La direction des funérailles a été confiée à la maison