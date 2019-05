LAMBERT, Louise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 avril 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Louise Lambert, épouse de feu monsieur Yvan Paquet (décédé le 14 janvier 2014). Elle était la fille de feu madame Julia Côté et de feu monsieur Oscar Lambert. Elle demeurait à la Résidence Auberge Aux Trois Pignons de Québec (arr. Beauport).Elle a été confiée à la maison funéraireSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à partir de 10 h. L'inhumation se fera ensuite au cimetière St-Charles, où son cercueil rejoindra celui de son époux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Marcel (Carmelinda Miragliotta); ses petits-enfants Olivia et Elissa Paquet; ainsi que tous les membres des familles Lambert, Paquet, Côté, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont sœur Florence Chouinard et sœur Gisèle Laflamme (Oratoire St-Joseph de Québec). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Auberge Aux Trois Pignons ainsi que le personnel médical des services de l'urgence et de la médecine interne de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC, Téléphone 418- 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca/coeur. Des formulaires seront disponibles sur place.