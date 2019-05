DUMAS, André



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 2 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Dumas, conjoint de madame Micheline Rioux, fils de feu madame Marguerite Vézina et de feu monsieur Laurent Dumas. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière d'Henryville en Montérégie. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : Jean (Sylvie Gonthier), Martin (France Lavoie) et Mariane (Dany Martin); ses petits-enfants qu'il aimait tant : Jean-François Dumas-Gonthier, Audrey Dumas-Gonthier, Yannick Lavoie, Ann Martin et Émilie Martin; sa sœur et ses frères : Pauline Dumas, Jean-Louis Dumas (Jeannine Auger), Laurent Dumas (Louise Goulet) et Yvon Dumas; ses belles-soeurs Claudette Rioux (Claude Marois) et Hélène Rioux (Patrick Chabot); ses beaux-frères Claude Renaud et Marc Leblond ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.